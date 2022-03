Het is al sinds 16 maart niet mogelijk om de Nintendo Wii Shop en de Nintendo DSi Shop te bezoeken, aangezien ze offline zijn. Dit is opvallend, aangezien Nintendo geen officiële aankondiging heeft gedaan over het al dan niet sluiten van deze kanalen. Nu is het al sinds 2019 niet meer mogelijk om content voor de twee platformen te kopen, wel was het mogelijk om reeds aangekochte content opnieuw te downloaden.

Dit is nu dus niet mogelijk, want zodra de Nintendo eShop vanaf die platformen bezocht wordt, verschijnt er een error code. Techneuten zijn er in gedoken en stellen dat de hoofdserver nog steeds online is en dat die te benaderen valt via software van derde partijen, maar dat neemt niet weg dat de normale route momenteel al enige tijd buiten werking is.

Gezien er geen officiële aankondiging is geweest vanuit Nintendo is het een beetje de vraag of dit definitief is of dat er een technisch probleem is waar aan gewerkt wordt. Het is momenteel gissen, maar bij meer nieuws lees je het hier.