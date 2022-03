Ontwikkelaars hebben tegenwoordig een ruime keuze als het gaat om engines, waarbij met name Unity een favoriet is voor de kleinere ontwikkelaar. Epic wist ons natuurlijk weg te blazen met de Unreal Engine 5, maar ook Unity heeft niet stilgezeten. Via de onderstaande ‘Enemies’ trailer toont het bedrijf hun geüpdatete engine.

De trailer draait in real-time op een krachtige pc, aldus Unity, maar het bedrijf heeft tevens andere versies van de trailer voorbereid die bedoeld is voor minder sterke hardware. De hoogtepunten van de verbeterde engine zijn met name de skin shaders, meer realistische ogen, een nieuwe oplossing om haar te renderen en ray-traced reflecties. Tevens gebruikt men DLSS om om een lagere resolutie op te bouwen naar een 4K resolutie, zonder daar al teveel aan visuele kwaliteit in te boeten.

Unity zal tijdens GDC later deze week de trailer tonen bij hun booth.