Hoewel de aandacht van CD Projekt RED het afgelopen jaar vooral uitging naar Cyberpunk 2077, heeft de ontwikkelaar niet stilgezeten. Zo zijn ze in de tussentijd al bezig met een nieuwe The Witcher, die vandaag officieel is aangekondigd.

Via een algemeen bericht laat de ontwikkelaar weten dat ze aan een nieuw deel werken, wat de start van een nieuwe saga moet zijn. Deze game zal ook niet op de REDengine gemaakt worden, maar op de Unreal Engine 5. Dit komt voort uit een langdurig strategisch partnerschap met Epic Games, zo schrijft de Poolse ontwikkelaar.

Details over de game zelf werden verder niet gedeeld, omdat de focus in het persbericht vooral op de samenwerking met Epic Games ligt. Dit persbericht kan je in z’n geheel hier teruglezen. Verder laat de ontwikkelaar nog weten dat Cyberpunk 2077 niet overstapt naar Unreal Engine 5.