Microsoft lijkt steeds meer in te zetten op cloud gaming. De techgigant onthulde onlangs nog dat het binnenkort platformbreed muis en toetsenborden voor cloud gaming gaat ondersteunen en daar doet het Amerikaanse bedrijf nu nog een schepje bovenop. Microsoft heeft namelijk een aparte divisie opgericht binnen Xbox die zich specifiek gaat richten op het spelen van games in de digitale wolken.

De divisie valt onder de leiding van Kim Swift – voorheen bekend als de designer achter games als Portal en Left 4 Dead (2) – en het doel van de afdeling is om samen te werken met ‘world class game development teams’ en zodoende cloud-native games te gaan maken. Op deze manier hoopt Microsoft nieuwe ervaringen te brengen die ook alleen via cloudtechnologie mogelijk zijn.

Microsoft probeerde eerder met Crackdown 3 al gebruik te maken van dergelijke technologie, maar die game wist de verwachtingen niet helemaal waar te maken. In de onderstaande video legt Swift uit dat cloud gaming op het moment nog in de kinderschoenen staat en trekt ze de vergelijking met Netflix; toen de internetsnelheden nog niet goed genoeg waren, kozen zij ervoor om simpelweg DVD’s via de post te versturen.

Eén van de pijlers voor cloud gaming (volgens Swift) is dat het op zoveel mogelijk apparaten mogelijk moet zijn om games te spelen. Daarbij moeten ontwikkelaars met de technologie leren omgaan en uiteindelijk doorontwikkelen, niet alleen qua content, maar ook om bijvoorbeeld bots te leren om grootschalig en automatisch games te testen.