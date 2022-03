Sinds eind vorig jaar gaat er een vrij groot gerucht rond over Spartacus. Dit is de naam van een nieuw lidmaatschapsmodel van Sony PlayStation, dat als een soort antwoord op Microsofts Xbox Game Pass moet dienen. Sinds dat gerucht de wereld in is geholpen, hebben we hier en daar wat meer gehoord, maar vanuit kamp Sony is het stil gebleven.

Niet voor lang, want volgens een nieuw bericht van Bloomberg is Sony van plan om de service mogelijk al volgende week wereldkundig te maken. Jason Schreier heeft gesproken met mensen die bekend zijn met de plannen en die hebben aangegeven dat een onthulling aanstaande is.

Wanneer Sony de onthulling precies zal doen is niet bekend en het is ook niet 100% zeker dat dit volgende week zal gebeuren, maar de kans daartoe is wel vrij groot. Gezien Schreier een betrouwbaar journalist is, achten we de kans op een aanstaande onthulling groot.

Zodra Sony PlayStation iets wereldkundig maakt, lees je het hier.