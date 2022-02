Er gaan al een wat langere tijd geruchten omtrent een nieuwe vorm van abonnementen op de PlayStation. Zo zou Sony PlayStation Now en PlayStation Plus meer samen willen brengen, aangevuld met nieuwe features. Dit alles is momenteel in ontwikkeling onder de noemer ‘Spartacus’ en moet deze lente gelanceerd worden.

Hoewel Sony nog altijd met geen woord over deze herziene abonnementsdienst heeft gerept, lekken er via insiders zo nu en dan nieuwe details uit. Ditmaal is het de bekende journalist Jeff Grubb die wat nieuwe informatie heeft gedeeld in de Grubbsnax show bij Giantbomb, via VGC.

Volgens Grubb staat er iets te gebeuren eind deze maand, maar dat hoeft niet per se publiekelijk te zijn. Mogelijk dat er bij Sony een interne mijlpaal bereikt wordt. Dit impliceert wel dat alles op schema ligt en daarbij stelt Grubb de prijzen te weten. Basis: $10,-, ‘Essential’ $13,- en ‘Premium’ $16,-. Het gaat hier om bedragen per maand, maar het kan ook gaan om placeholders, dus het is even afwachten of dit inderdaad correct is.

Volgens Grubb krijg je bij Premium een opzet als EA Play. Dit wil zeggen dat je van volledige games een trial krijgt, maar of dat voor elke titel geldt is niet duidelijk. Mogelijk dat het voornamelijk om first-party titels van Sony gaat. In aanvulling daarop krijg je ook klassieke games en streaming, dat niet bij de andere tiers zit. De vraag is echter wat deze klassieke games precies zijn, want daarover heeft Grubb geen details.

Wel weet hij te melden dat de klassieke games een belangrijk onderdeel zijn van de premium variant. Het aantal games ligt op 250 tot 300 titels met daarbij het aanbod van PlayStation Now. De Essential tier is PlayStation Plus zoals we dat nu kennen, wat mogelijk duurder zal worden. Wat de standaard versie dan te bieden heeft is niet helemaal duidelijk. Mogelijk dat dit zich primair op online gamen richt.

Tot op heden is nog altijd niets bevestigd, dus neem het natuurlijk met een korreltje zout.