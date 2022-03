Sinds Netflix heeft aangekondigd dat ze ook games via hun streamingdienst willen aanbieden, is het bedrijf steeds meer ontwikkelaars gaan kopen en het ziet er niet naar uit dat ze op korte termijn zullen stoppen. Zo heeft Netflix inmiddels de derde studio aan zich weten te binden en het gaat hier om Boss Fight Entertainment.

Deze ontwikkelaar volgt op de acquisitie van Night School en Next Games. Boss Fight Entertainment werd in 2013 opgericht en heeft sindsdien meerdere mobiele games uitgebracht. De mensen bij de studio hebben eerder gewerkt aan Age of Empires, Star Wars: The Old Republic en Halo, wat dus wel aangeeft dat het mensen met ervaring zijn.

Waar de studio nu aan werkt, voor Netflix, is op dit moment niet bekend.