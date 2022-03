Een aantal maanden nadat Forever Skies werd aangekondigd geeft ontwikkelaar Far From Home ons eindelijk een goede blik op wat we kunnen verwachten van de aankomende sci-fi survivalgame.

In Forever Skies zal je de rol van overlevende op je moeten nemen, nadat de Aarde is verwoest door een grote ecologische ramp. Wat je zoal doet als overlevende in een survivalgame? Natuurlijk zo veel mogelijk resources verzamelen. Dat is echter niet alles, je zal namelijk ook nieuwe technologie├źn moeten onderzoeken en ontwikkelen om zo je overlevingskansen te vergroten.

Meer leren over wat je te wachten staat in Forever Skies? Check dan de onderstaande trailer: