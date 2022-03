We weten inmiddels dat Epic Games met hun Unreal Engine 5 andermaal een knap staaltje techniek op de markt heeft gebracht. Er zijn inmiddels meerdere projecten onderweg die gebruikmaken van de engine, waaronder het recentelijk aangekondigde nieuwe deel van The Witcher, wat naar onze mening een slimme zet is.

Epic Games blijft ondertussen natuurlijk druk bezig met het doorontwikkelen van Unreal Engine 5 en de thuisknutselaar BlackOudanArt laat via de onderstaande video zien wat je allemaal met de laatste versie van de engine in elkaar kunt zetten. The Carpenter’s Cellar maakt gebruik van path tracing – een variant op ray tracing – om voor fotorealistische beelden te zorgen en het resultaat is verbluffend.

Bekijk de video hieronder en oordeel zelf.