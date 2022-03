Onlangs kondigde CD Projekt RED aan dat ze aan het volgende deel van The Witcher werken. De Poolse studio heeft natuurlijk een uitermate turbulente periode achter de rug met de dramatische release van Cyberpunk 2077, hoewel men met de current-gen versie zonder twijfel de boel heeft weten te verbeteren. Hoewel de studio nog niet klaar is met de dystopische cyberpunk titel – er zijn immers nog één of meerdere uitbreidingen onderweg – vond de ontwikkelaar het wel nodig om alvast een blik op de toekomst te werpen en het blijkt dat The Witcher zijn rentree gaat maken.

Hoe, wat, waar en wie is op dit moment nog gissen (en dat zal waarschijnlijk voorlopig ook zo blijven), maar de dames en heren uit Polen verkondigden al snel dat dit nieuwe deel niet per se The Witcher 4 is, wat er waarschijnlijk op wijst dat het niet zeker is of Geralt of Rivia en zijn consorten deel uitmaken van de volgende saga. De game zou bijvoorbeeld prima kunnen draaien om een gloednieuw (custom) personage van een andere Witcher-school. Maar goed, dan zijn we weer aan het speculeren.

Een andere belangrijke ontwikkeling bij de aankondiging was dat CD Projekt RED voor dit project gaat overstappen naar de Unreal Engine 5, mede vanwege een samenwerking met Epic Games; het bedrijf achter de toolkit. Dit betekent dat de Poolse studio hun in-house RED Engine (voor nu) met pensioen gaat sturen. De ontwikkelaar gebruikte deze engine sinds The Witcher 2: Assassins of Kings. Voor de eerste Witcher-game gebruikte de studio dan weer BioWare’s Aurora Engine, die niet geschikt bleek te zijn voor het type game wat CD Projekt wilde maken.

Naar ons idee is deze overstap de juiste keuze van de studio. CD Projekt RED heeft (of had) het imago dat ze zoveel mogelijk (willen) doen in dienst van de spelers en de fanbase. Voor The Witcher 2 beloofde men uitgebreide mod tools – de REDkit – waarmee fans zelf hun content konden maken en delen met andere gebruikers. Hoewel de studio (uiteindelijk) de daad bij het woord voegde, was de mod kit lang niet zo uitgebreid als gehoopt en dat pas in 2013: twee jaar na de release van The Witcher 2. Tegen die tijd was iedereen eigenlijk wel uitgekeken op de game.

Het moge duidelijk zijn dat CD Projekt RED op dit moment één van de meest ambitieuze studio’s ter wereld is; ze willen álles goed doen, en dat is ook meteen hun grootste valkuil. Ze willen immers baanbrekende games neerzetten die op elk gebied de concurrentie wegblaast. Het probleem is alleen dat het lijkt alsof de studio geen keuzes durft te maken en dat is deels waar (naar mijn mening) de identiteitscrisis van Cyberpunk 2077 vandaan komt.

Want die game moest een diepe RPG zijn én de meest interactieve en levende wereld ooit hebben én een waanzinnig, non-lineair verhaal vertellen, maar onderaan de streep haalt die game eigenlijk géén van die doelen. En dan moet je nog je eigen engine onderhouden, en doorontwikkelen? Dat is een karwei waar zelfs de vedettes tegenop kijken en zeker één die CD Projekt RED heeft onderschat, gezien de gebrekkige technische staat van Cyberpunk 2077.

Daarom denken wij dat CD Projekt RED’s overstap naar Unreal Engine 5 de juiste keuze is. De studio moet zich weer gaan richten op hun core business en dat is een goede game maken; laat het technische werk (voor nu) maar over aan de specialisten die constant bezig zijn met de engine en je alle uithoekjes en trucjes kunnen vertellen, want dat is duidelijk niet hun forte.

Uiteraard zijn we benieuwd wat jullie over deze stelling denken: had de Poolse studio voet bij stuk moeten houden en verder moeten gaan met hun eigen engine, of is het een goede zaak dat CD Projekt RED erkent dat ze technisch nog niet het niveau hebben van bijvoorbeeld een Naughty Dog of Rockstar? Laat het ons weten in de comments!