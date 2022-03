CD Projekt RED kondigde van de week aan dat zij aan een nieuwe game in de geliefde The Witcher-franchise werken. Dat is natuurlijk mooi nieuws, maar er ontstond al snel onduidelijkheid over de game en of we bekende personages – zoals Geralt of Rivia – weer gaan terugzien.

De Poolse studio zag zich daarom genoodzaakt om een aantal dingen op te helderen bij monde van Global PR director Radek Grabowski. Via Twitter laat de PR-man weten dat dit aankomende deel niet The Witcher 4 is. Op deze manier lijkt Grabowski aan te geven dat het volgende deel niet per se om Geralt (of andere bekende personages) zal draaien.

Daarbij waren er nog andere zorgen omtrent de aankondiging. CD Projekt RED zal namelijk voor deze nieuwe game overstappen naar Unreal Engine 5 en maken ze geen gebruik van hun eigen RED Engine. Al snel vroeg men zich af of dit ook zou betekenen dat deze nieuwe game exclusief in de Epic Games Store zal lanceren. Ook hier geeft Grabowski aan dat er (vooralsnog) niet besloten is om de aankomende Witcher-game in één digitale winkel uit te brengen.