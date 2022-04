Er is een hoop om naar uit te kijken op de PlayStation 5: God of War: Ragnarök en andere exclusives die er bijvoorbeeld aan komen. PlayStation VR2 heeft zich inmiddels ook getoond en komt steeds dichterbij en ondertussen wordt er hier en daar nog een studio opgekocht. Sony PlayStation is dus lekker bezig en het is bijna elke week wel raak met een interessant nieuwtje.

Zo werd afgelopen week bekendgemaakt dat PlayStation Plus een flinke make-over krijgt qua financiële keuzes. Je all-access abonnement van € 59,99 per jaar heeft zijn beste tijd gehad. Elke maand een paar gratis games toevoegen aan je bibliotheek en online met je maten kunnen gamen, het blijft maar gaat er toch wat anders uitzien. Althans, met de nieuwe abonnementsvormen. PlayStation Now wordt bijvoorbeeld gecombineerd met de genoemde subscriptie en zodoende krijg je als consument drie opties om je PlayStation Plus abonnement aan te gaan.

Deze drie zijn verschillend, waarbij de laagst geprijsde variant precies is zoals je het nu kent. Dit aangevuld met twee duurdere varianten, waar je PlayStation Now bij krijgt. Hoe het aanbod in content straks exact zal zijn is niet bekend, maar dat de wat minder recente games de overhand hebben in de streamingservice is een gegeven. Op launch dag zal je bijvoorbeeld ook niet de nieuwste Killzone of Uncharted kunnen spelen via de duurdere PlayStation Plus abonnementen. Het Game Pass model wordt in deze dus niet nagestreefd en de nieuwe aanpak lijkt ook niet per se een antwoord te zijn. Waarom gebeurt dit dan eigenlijk?

Wat eigenlijk heel raar is, is het feit dat pc-gebruikers, die voorheen via een los PlayStation Now abonnement Sony titels op pc konden streamen, nu de pineut zijn. Zij moeten – afgaande op wat er nu is gecommuniceerd – een PlayStation Plus Premium abonnement afsluiten. De prijs daarvan is min of meer verdubbeld, wat een vrij pittige prijsverhoging voor pc-gamers is, met name omdat er ook features bijzitten waar zij niets aan hebben. Dat is niet het enige, het is ook de manier waarop het bericht naar buiten kwam. Een muur van tekst op het PlayStation Blog wat een beetje huiswerk was om te doorgronden.

Ondertussen kan de consument niet negeren wat de tegenpartij doet. Ook zouden we de nieuwe deals van PlayStation Plus niet moeten neerleggen naast Xbox Game Pass, maar de consument gaat bepaalde afwegingen uiteindelijk toch moeten maken op financieel vlak. En daarbij lijkt Sony niet heel consistent te zijn, zo wilden ze vorig jaar nog de PlayStation 3 Store sluiten en nu content van dat platform – net zoals oudere content – opeens erg relevant maken en aanbieden, wat dus een draai van 180 graden is. Ook lijkt men wat minder consumentvriendelijk te zijn dan eerder werd beloofd. En zo zijn er meer voorbeelden waaruit blijkt dat Sony veel A zegt, maar uiteindelijk toch B doet.

Een exclusieve game voor de PlayStation 5 kost € 79,99 bij Sony, met onder andere als reden de kwaliteit hoog te houden en de productiekosten bij te kunnen benen, in plaats van de consument lastig te vallen met microtransacties. Toch bevat Gran Turismo 7 deze extra vorm van inkomsten, nota bene in een van de meeste populaire PlayStation franchises, en het krijgt logischerwijs veel kritiek. Van Sony waren we tijdens de vorige generatie toch wel gewend veelal exclusives te zien met een 9.0 of hoger op Metacritic, terwijl vorig jaar juist Microsoft wist te domineren met hoge cijfers. Games die dan wel in Xbox Game Pass zitten en die niet € 79,99 per stuk kosten.

Dus ondanks de hogere prijs die je betaalt bij Sony voor een exclusive, is het geen garantie daadwerkelijk een betere (of hoger scorende) game te krijgen. Daarbij wel even de extra notie dat de voorkeur per game per gamer verschilt, maar hierin hebben critici wel een eenduidige stem als je Metacritic erbij pakt. Als laatste voorbeeld gaf Sony voor de release van de PlayStation 5 aan te geloven in generaties, maar nu de console er is gaan veel exclusieve games alsnog naar de PlayStation 4. Met deze gebeurtenissen is het maar lastig peilen wat de volgende zetten zullen zijn bij Sony. Zo komt PlayStation VR2 eraan, maar gezien de beperkte PS5 voorraad, is het nog maar zien hoeveel focus er op gaat zijn met bijgevolg de vraag of het voor de consument interessant is om daar bij launch in te investeren.

Zo is de stelling deze week dat het niet bepaald duidelijk is wat de huidige visie van Sony nu precies is. Exclusives eruit pompen blijft een gegeven. Het bericht van Hermen Hulst over dat Sony singleplayer games blijft maken staat weer haaks op wat Jim Ryan zegt, die bijkans doet voorkomen alsof live service games de nieuwe focus is waar Sony zich op richt. Ondermijnen willen we dit niet gelijk noemen, maar opmerkelijk en verwarrend is het allemaal wel, en misschien wel een duiding van opnieuw een interne warboel bij Sony.

Sinds Jim Ryan is aangetreden lijkt de visie omtrent de PlayStation 5 generatie niet heel eenduidig te zijn, ware het niet dat de omstandigheden in de wereld het er niet gemakkelijker op maken. Maar als we een optelsom maken met al deze voorbeelden en het gedraai van Sony, valt er niet gelijk een touw aan vast te knopen met wat ze nu precies willen. Wat vinden jullie? Is Sony lekker bezig of is het inderdaad rommelig en verwarrend?