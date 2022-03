Sony heeft het – net zoals Microsoft – druk met overnames van verschillende studio’s en de meest recente aanwinsten zijn natuurlijk Bungie en Haven Studios. Beide studio’s zijn bezig met verschillende live service titels om het toch al uitgebreide portfolio van PlayStation nog wat aan te dikken. Deze overnames – en vooral de live service richting van deze overnames – zorgen er echter voor dat enkele fans zich toch wel druk begonnen te maken om de gekozen strategie van Sony.

Hermen Hulst – nu een aantal jaren de grote baas bij PlayStation Studios – verzekert echter dat PlayStation ‘altijd verhalende singeplayer games zal blijven maken’, aldus de Nederlander in gesprek met GamesIndustry.biz. Hulst zegt dat men correct opmerkt dat Sony actief op zoek is naar uitbreidingen naar het live service gebied en zien ze ook veel potentieel in die markt. Dat betekent echter niet dat de kenmerkende singleplayer titels zullen verdwijnen, Hulst haalt voorbeelden aan als Ghost of Tsushima, The Last of Us en het onlangs uitgebrachte Horizon: Forbidden West.

‘Obviously we will always carry on making these single-player narrative-based games such as Ghost of Tsushima, The Last of Us, and Horizon Forbidden West,. But you’ve spotted correctly that we have invested in live service games, because that’s incredibly exciting for us. It allows us to build larger worlds, it allows us to create really meaningful social connections between players.

We have quite a few now in development or conceptualization, so yes we are setting up capabilities internally. But exactly for that reason, it is so exciting for us to welcome to the family a group of people who have a lot of experience with live service games.’