In 2017 verscheen Everybody’s Golf op de PlayStation 4 en deze franchise behoort tot een van de klassiekers van Sony. Twee jaar later verscheen de PlayStation VR-versie van Everybody’s Golf en deze beviel ons destijds prima, zoals je in onze review kunt lezen. Na vijf jaar moeten we echter helaas afscheid gaan nemen van de online functies van Everybody’s Golf uit 2017.

Via de officiële Engelse pagina in de PlayStation Store krijgen gebruikers namelijk het onderstaande bericht te zien. Hierin wordt medegedeeld dat de online functies van de golfklassieker offline zullen gaan op 30 september 2022. Wie dus graag nog gebruik wil maken van de online servers en andere functies, heeft niet lang meer. Onder de afbeelding kan je een overzicht vinden van welke functies er na 30 september niet meer beschikbaar zullen zijn.

Open Course selection.

Participation in International Tournaments.

Turf War.

Checking the latest Daily Ranking.

Checking the latest Copy Ranking.

Partial viewing of the Notice Box.

Partial browsing of This Month’s Items.

Partial browsing of Last Month’s Items.

Purchase and use of Warp Medals.

Acquisition of some items related to fishing.

Reporting of players.

Viewing of latest Profile Card plus number of times copied.

Partial browsing of the Library.

Acquisition of the Platinum Trophy “Push it to the Limit!”

Acquisition of the Gold Trophy “Walking Encyclopaedia.”

Acquisition of the Bronze Trophy “Online Debut.”

Uiteraard kan je nog wel genieten van een potje golf in de singleplayer modi, alsook van andere offline functies.