The Stanley Parable vertelt het verhaal van Stanley, een kantoorwerker die op een dag plots merkt dat zijn collega’s in rook opgegaan zijn. Wanneer Stanley op zoek gaat naar zijn kompanen, belandt hij van de ene mindfuck in de andere… en krijg je als gamer een echt onvergetelijke ervaring voorgeschoteld.

Vooralsnog was The Stanley Parable enkel beschikbaar op pc. Binnenkort komt daar echter verandering in. The Stanley Parable: Ultra Deluxe – een uitgebreide versie van het origineel – verschijnt immers op 27 april en zal naast de pc ook de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S én Nintendo Switch aandoen.

De onderstaande trailer tracht je alvast warm te maken voor dit avontuur. Enjoy!