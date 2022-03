Fans… soms zijn het toch gekke wezens. En dat bedoelen we in de best mogelijke zin van het woord. De man in de onderstaande video is een enorme liefhebber van Mario Kart en heeft altijd al eens echt in zo’n wagentje willen plaatsnemen. Om die droom te verwezenlijken, heeft hij dan maar zelf uit karton een kart gebouwd. Het ding is echt berijdbaar… al raden we het iedereen ten stelligste af om hiermee de snelwegen op te zoeken.