De laatste tijd – en zeker sinds vorig jaar – heeft Sony gaandeweg een behoorlijk aantal ontwikkelaars opgekocht, waardoor ze nu onder Sony’s eigen PlayStation Studios vallen. In 2021 werden bijvoorbeeld Bluepoint Games en Housemarque overgenomen door Sony en Haven Studios was afgelopen maand de meest recente aanwinst. Ook maakte Sony begin dit jaar bekend dat het Destiny-ontwikkelaar Bungie overneemt, al blijft die studio onafhankelijk werken

Kortom: het aantal ontwikkelaars dat onder PlayStation Studios valt neemt langzaam maar zeker behoorlijk toe en Jim Ryan, de president van Sony Interactive Entertainment, heeft nu laten weten dat Sony zeker nog niet klaar is met het opkopen van studio’s. Dit vertelde hij in de meest recente aflevering van de officiële PlayStation podcast.

Ryan gaf aan dat hij tevreden is met het succes dat Sony behaalt met games van ontwikkelaars die deel uitmaken van PlayStation Studios en dat dit Sony ook meer mogelijkheden geeft om te investeren en het aantal first-party studio’s uit te breiden. En die uitbreiding van PlayStation Studios is nog niet klaar, want Ryan wist te vertellen dat er meer overnames van ontwikkelaars op de planning staan.

“We’re in a really good place with PlayStation Studios and have been for the past few years. The critical success and the commercial success of the games that they’ve been making… that has given us permission to invest heavily in content creation. We’re growing our studios organically and we’re growing through acquisition. We acquired five studios during the course of 2021, we’re in discussions with Bungie and we have more planned. This is getting us into a virtuous cycle where success begets success.”