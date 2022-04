Als je moderne namen moet toevoegen aan het rijtje met koningen van de fantasy – naast legendarische schrijvers als J.R.R. Tolkien en C.S. Lewis – dan is Brandon Sanderson daar alvast één van. De man verwierf bekendheid met boekenreeksen als Mistborn en The Stormlight Archive, en werkte zelfs de Wheel of Time saga af toen diens auteur Robert Jordan vroegtijdig overleed aan kanker. Sanderson is dus echt wel de real deal.

FromSoftware heeft net een samenwerking met een andere grote naam in het fantasygenre – G.R.R. Martin, het brein achter A Song of Ice and Fire, oftewel de inspiratiebron voor Game of Thrones – achter de rug en zou het blijkbaar zien zitten om ook met Sanderson aan de slag te gaan. In een recente live signeersessie heeft Sanderson namelijk verteld dat de uitgever van Elden Ring, Bandai Namco, hem een interessant pakketje stuurde.

In dat pakketje zaten een aantal items gebaseerd op Elden Ring, waaronder een mantel en een zwaard. Interessanter is echter het briefje dat Sanderson eveneens in het pakketje aantrof. Bandai Namco gaf daarin aan dat ze open staan voor een samenwerking met de schrijver. Sanderson geeft in de signeersessie meteen ook aan dat hij reeds een pitch voor een Soulsborne game in gedachten heeft. Wordt dus misschien wel vervolgd…

“They are interested in perhaps doing something together, is what that says. I am as well, actually. This is how I roll: I actually have a pitch for them in the back of my head, so I may have to send them my pitch and see what they think.”