Voor de truck simulator fans staat er weer een nieuwe game op de planning, namelijk Alaskan Truck Simulator. Met een gloednieuwe gameplay trailer is bekendgemaakt dat de truck sim afkomstig van Road Studio in het vierde kwartaal van dit jaar zal uitkomen op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, en pc.

Alaskan Truck Simulator plaatst je volledig in de schoenen van een trucker, zo focus je je niet alleen op het vervoeren van goederen, maar zul je ook goed voor jezelf moeten zorgen. Slapen, eten en het onderhouden van je voertuig zullen elementen zijn waar je dagelijks rekening mee moet houden in de game.

Je kan de nieuwe trailer van Alaskan Truck Simulator hieronder bekijken: