Het gebrek aan een echt goede Truck Simulator game op de PS4 en PS5 is een discussiepunt waar vele fans van dit soort games tegenaan stoten, maar daar komt binnenkort een beetje verandering in met Alaskan Truck Simulator.

In een nieuwe trailer voor de game zien we hoe het leveren van goederen in de meest uitzonderlijke en soms gevaarlijke situaties kan zorgen voor een hoop problemen. De combinatie van overleven als speler en het tijdig leveren van je goederen is een punt waar de ontwikkelaars meer aandacht aan willen besteden. Al ziet de game er visueel zeker niet fantastisch uit, toch is het een welgekomen verrassing voor fans van het genre om volgend jaar aan de slag te kunnen met deze game.

Alaskan Truck Simulator verschijnt in 2022 op de PS4 en PS5, maar een exacte datum is nog niet bekend.