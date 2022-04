Begin vorige maand werden de eerste geruchten over F1 2022 ten gehore gebracht. In de game zal het onder andere mogelijk moeten zijn om met supercars te rijden. Volgens bronnen van Xfire is deze feature echter wat teruggeschroefd.

De FOM (Formula One Management) zou het niet zien zitten dat supercars zo’n prominente rol hebben in F1 2022. Daarom is besloten om deze exotische wagens uit de multiplayer te schrappen. Ze zijn nog wel aanwezig in ’time trials’ en in de carrière modus.

Een andere feature die volgens de laatste geruchten in F1 2022 zal komen te zitten, is cross-play. Xfire meldt nu dat deze feature niet aanwezig zal zijn bij launch, maar later zal worden toegevoegd met een patch.