Met Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition laat Square Enix de legendarische Chrono Cross franchise even heropleven. De titel ligt vanaf vandaag in de (virtuele) winkelrekken en deze vrijdag kan je van ons een special over de game verwachten.

Nu Chrono Cross plots weer ‘hot’ is, zou je denken dat dit hete ijzer ook gesmeed wordt. Een vervolg of spin-off zou bijvoorbeeld geen onlogische zet zijn. Volgens Square Enix is dat echter wishful thinking: de uitgever is niet van plan om de reeks verder te zetten.

Nu ja, ‘niet van plan’ is misschien wat sterk uitgedrukt. Als de Radical Dreamers Edition vlot over de toonbank gaat, willen we het nog wel eens zien. Fans van de Chrono Cross franchise hoeven wat ons betreft dus zeker de hoop nog niet op te geven.