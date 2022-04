Op 1 april werd het via Twitter reeds bevestigd, maar toen vloog het nog onder menig radar door: Lucky’s Tale, de bekende platformer die reeds als VR-titel voor de Oculus Rift beschikbaar is, komt ook naar PlayStation VR. Meer zelfs, de game is vanaf vandaag verkrijgbaar!

Veel reclame werd er voor deze versie van Lucky’s Tale niet gemaakt, maar laat dat je vooral niet tegenhouden om de game even uit te proberen. Je weet het immers nooit… misschien slaagt het olijke vosje er wel in om je hart te veroveren.

Hieronder een video om een indruk te krijgen.