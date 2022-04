Sinds februari van dit jaar weten we dat Hello Neighbor 2 niet alleen naar de Xbox One, Xbox Series-consoles en pc komt, maar ook naar de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game had alleen nog geen releasedatum gekregen, maar daar is nu verandering in gekomen.

Het vervolg op Hello Neighbor neemt de stealth/action-formule van het origineel en voegt daar meer aan toe. Zo sluip je nu niet alleen in het huis van de buurman rond, ook de rest van het dorp kan je een ‘bezoekje’ plegen. Er zijn dan ook meer AI-gestuurde personages aanwezig, die jou er van willen weerhouden om hun geheimen te ontdekken.

Hello Neighbor 2 komt op 6 december uit en je kan het spel nu al pre-orderen. Als je dat doet kan je meteen aan de slag met een gesloten beta. Deze geeft je toegang tot een beperkt gedeelte van de game. Er zijn ook twee video’s van de stealth/actietitel verschenen en deze check je hieronder.