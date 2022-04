Epic Games heeft aangekondigd in totaal 2 miljard dollar aan nieuwe investeringen binnen te hebben gehaald. De investeerders zijn Sony Group en de eigenaars van de Lego Group, die ieder 1 miljard dollar investeren in het bedrijf.

Met deze investering hoopt Sony het partnerschap met Epic Games verder te versterken, na eerdere investeringen in het bedrijf. Sony heeft tot op heden 1,45 miljard dollar in het bedrijf gestopt. Epic Games is één van de voorlopers in het Metaverse landschap en niet alleen binnen games, maar ook daarbuiten een belangrijke strategisch partner voor Sony.

De investering van de Lego Group mag ook niet als een verrassing komen; eerder werd namelijk aangekondigd dat Epic en Lego samen gaan werken aan het creëren van familievriendelijke digitale speelomgevingen voor kinderen. Hoe dit zich precies zal vormgeven, is nog niet duidelijk, maar het medium zal zich mogelijk als rivaal van Roblox positioneren.

Tim Sweeney, CEO van Epic Games, is blij met de investeringen en zegt dat het bedrijf partners nodig heeft die dezelfde visie voor de toekomst van entertainment delen. Het geld zal worden gebruikt in het versnellen van het bouwen van ‘de Metaverse’ en het creëren van sociale digitale omgevingen.

“We are thrilled to invest in Epic to deepen our relationship in the metaverse field, a space where creators and users share their time. We are also confident that Epic’s expertise, including their powerful game engine, combined with Sony’s technologies, will accelerate our various efforts such as the development of new digital fan experiences in sports and our virtual production initiatives.”