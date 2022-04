Soms komen we al achter het bestaan van een game door nauwlettend de registraties van handelsmerken in de gaten te houden. Onlangs is ook Bandai Namco druk bezig geweest met dergelijk papierwerk, want in zowel¬†Europa als Japan zijn recent handelsmerken vastgelegd voor iets wat ‘Last Recollection’ heet.

Het is op dit moment gissen naar wat dit mag betekenen, maar er wordt al gespeculeerd dat het over een nieuwe verzameling .hack-games zou gaan. Bandai Namco bundelde namelijk al eerder verscheidene games uit die franchise in de vorm van .hack//G.U. Last Recode voor de PlayStation 4, Switch en pc. Er zijn echter nog een aantal PlayStation 2-titels die een opfrisbeurt kunnen gebruiken, zoals .hack//Infection en .hack//Mutation.

Zodra Bandai Namco officieel een aankondiging omtrent ‘Last Recollection’ maakt, lees je dit natuurlijk op PlaySense.