In de zomer van 2020 werd een nieuwe JRPG aangekondigd genaamd Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes als spirituele opvolger van Suikoden. Die aankondiging ging gepaard met een Kickstarter campagne, die een schot in de roos bleek te zijn. De positieve ontvangst van de fans zorgde er ook voor dat ontwikkelaar Rabbit and Bear Studio een heuse prequel op hun game aankondigde: Eiyuden Chronicle: Rising. Die prequel heeft nu een releasedatum gekregen en erg lang moeten we niet meer wachten.

Deze unieke 2.5D actie-JRPG met town-building elementen zal verschijnen op 10 mei voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Vele elementen zullen perfect aansluiten bij Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, wat in de loop van 2023 zal verschijnen. Nog meer goed nieuws: de game zal deel uitmaken van Xbox Game Pass vanaf dag 1!

Bekijk hieronder een nieuwe gameplay video waarin een baasgevecht wordt getoond.