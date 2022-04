De game Mario Kart Tour voor mobiele platformen heeft al veel verschillende locaties over de hele wereld aangedaan en via Twitter heeft Nintendo nu een hint gegeven wat de volgende zal zijn. Het gaat om een afbeelding met daarop Rosalina en Daisy, die al op de volgende locatie zijn aangekomen.

Ze houden beiden tulpen vast, op de achtergrond zijn molens te zien en de kleding die ze dragen is Nederlandse klederdracht. Met andere woorden: de volgende tour verplaatst zich naar Nederland, maar verdere details is afwachten gezien men daarover nog niet spreekt.

Het is dus onduidelijk wanneer het beschikbaar zal zijn in het spel. Mario Kart Tour kun je kosteloos downloaden voor iOS en Android, maar de game is wel voorzien van optionele in-game aankopen.

It's a bit early, but here's a sneak peek at the next tour in #MarioKartTour! We received a delightful photo from Rosalina and Daisy who just arrived at the next destination. Feel the gentle spring breeze as you race through this next city! pic.twitter.com/G4sliObJFJ

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) April 14, 2022