Bethesda liet in februari van dit jaar weten dat zij zouden stoppen met hun games via hun eigen pc-launcher aan te bieden en dat ze over zouden stappen naar Steam. Eind deze maand zal de eerste stap hiervoor worden gezet.

Op 27 april zal het mogelijk zijn om je games uit de Bethesda launcher over te zetten naar Steam. Hoe je dit voor elkaar krijgt zal op deze datum worden gedeeld. Je kan dan nog steeds je gekochte spellen spelen via de launcher van Bethesda, maar het is aan te raden deze zo snel mogelijk te verhuizen naar Steam. Op 11 mei zal de Bethesda launcher namelijk uit de lucht gaan en je kunt dan niet meer van de titels die je hier op hebt staan gebruikmaken.

Met het overzetten van je games worden in principe ook je savegames meegenomen. Het kan echter zijn dat dit soms niet gebeurt en indien dat het geval is, zal je dit handmatig moeten doen. Bethesda heeft ook een FAQ-pagina gemaakt, waar je antwoord krijgt op een aantal belangrijke vragen omtrent het overzetten.