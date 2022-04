Overwatch is een shooter die jaren heeft meegedraaid en ondertussen wordt er hard gewerkt aan het langverwachte vervolg. Later deze maand zal er een gesloten beta van Overwatch 2 plaatsvinden op pc en hierin kunnen spelers aan de slag met het grote aantal beschikbare helden. Eens in de zoveel tijd wordt er een nieuwe Hero aan toegevoegd en dat is na lange tijd eindelijk weer het geval.

Sojourn zal namelijk één van de nieuwe Heroes zijn in Overwatch 2 en deze trailer vertelt meer over haar verleden. Zo werkte zij al samen met het Overwatch-team tijdens de Omni crisis en ze was goed bevriend met Jack Morrison, die beter bekend staat als Soldier 76. Wat haar vaardigheden precies zullen zijn maakt deze trailer nog niet duidelijk. Wel vertelt Soujourn dat het altijd haar missie was om ‘de laatste man thuis te brengen’ en dat suggereert wellicht een nieuwe Healer of een Support personage.

Degene die uitgekozen zijn voor de gesloten beta, hebben ook de mogelijkheid om met Sojourn aan de slag te gaan.