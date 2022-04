Sony heeft de afgelopen jaren diverse ontwikkelaars opgekocht en daarmee het aantal first-party studio’s dat onder PlayStation Studios valt flink uitgebreid. Eerder deze maand zei Jim Ryan – president van Sony Interactive Entertainment – dat er nog meer overnames aankomen.

Deze week ontstond plots het gerucht dat Sony wellicht Kojima Productions – de studio van Hideo Kojima – zou opkopen. Deze speculatie werd echter snel ontkracht, nadat Kojima zelf liet weten dat zijn studio onafhankelijk is en blijft.

De vraag is dan natuurlijk op welke ontwikkelaars Sony de pijlen gericht heeft. Hoewel hier nog niets over bekend is, worden de verwachtingen nu hoog gespannen door de bekende journalist en insider Jeff Grubb. In de meest recente aflevering van zijn Grubbsnax-podcast zegt hij dat er nooit sprake is geweest van een mogelijke overname van Kojima Productions. Volgens de informatie van Grubb zal de volgende studio-aankoop van Sony groter zijn dan Kojima Productions.

“If you’re heard the rumors about the big acquisition from Sony, it was never Kojima Productions, at least not as far as I’m aware. Like the people that were hearing this stuff, including me, that was not a name that was thrown around. It is bigger than Kojima Productions.”