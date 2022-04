Studio’s spelen steeds meer leentjebuur bij elkaar als het gaat om het maken van games. Denk bijvoorbeeld maar aan de Soulsbornes, waarvan aspecten door ontwikkelaars – groot en klein – overgenomen worden. Het succes van The Witcher 3: Wild Hunt was voor Ubisoft weer genoeg reden om de formule van Assassin’s Creed bij te schaven.

Als het echter aan Yosuke Matsuda – CEO van Square Enix – ligt, dan moeten Japanse studio’s niet proberen om Westerse studio’s te imiteren. De chef van Square zegt tegen Yahoo Japan dat het natuurlijk belangrijk is dat Japanse titels goed verkopen, maar dat het een fout is als ontwikkelaars uit het land van de rijzende zon daarbij gaan afkijken bij hun westelijke buren.

Matsuda erkent dat games groter dan ooit zijn en dat het lastig is om goed te verkopen als je niet alle markten aanspreekt. De CEO zegt echter dat Japanse studio’s geen goede games maken als ze westerse titels proberen te imiteren. Volgens Matsuda komt dit doordat een aantal aspecten van een game – zoals visuele effecten of het design van monsters – inherent Japans blijven.

Hij besluit zijn relaas door te stellen dat de overzeese markten belangrijk zijn, maar dat het niet genoeg is om alleen voor hen een game te ontwikkelen.

‘But interestingly, if Japanese developers try to imitate Western games, they cannot make good ones. The designs of the monsters, and the visual and audio effects, are all still somewhat Japanese. And players around the world know that this is what makes Japanese games good. Overseas markets are important, but it is not enough to only develop for them.’