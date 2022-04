We weten al bijna een jaar van het bestaan van Sonic Origins af, maar de game heeft nog steeds geen releasedatum. Het lijkt er nu op dat het spel toch al vrij snel zal uitkomen, want de bundel is in Korea van een leeftijdscategorie voorzien.

Sonic Origins voegt de eerste drie delen van Sonic The Hedgehog, Sonic & Knuckles en Sonic CD samen. Daar zullen ook wat extra features en content aan worden toegevoegd. De Koreaanse instantie die games van een leeftijdscategorie voorziet meldt alleen een pc-versie, maar hoogstwaarschijnlijk zal de bundel ook gewoon naar consoles komen.

Als er een leeftijdscategorie wordt toegekend wil dit vaak zeggen dat een game niet lang meer op zich zal laten wachten. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dan ook snel een officiële releasedatum voor Sonic Origins te horen krijgen.