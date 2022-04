Vorige week dook er via een lek een applicatie voor pc en Mac op waarmee het mogelijk zou zijn om de DualSense controller te updaten. Het lek suggereerde dat de applicatie op korte termijn zou verschijnen en dat is nu het geval. Sony heeft nieuwe software uitgebracht met de lange naam ‘Firmware updater for DualSense wireless controller’.

Deze applicatie is nu te downloaden op de PlayStation website en daarmee kunnen gebruikers de controller via een USB-kabel met behulp van een pc updaten. Dit was voorheen enkel mogelijk via de PlayStation 5, maar dankzij deze applicatie is het dus niet langer nodig om een PlayStation 5 console te bezitten wil je de controller updaten.

Dit is voor het gros van de gamers op de PlayStation 5 zelf wellicht niet zo heel interessant, maar voor gamers die de controller gebruiken om op pc te gamen des te meer. Je kunt de applicatie hier downloaden.