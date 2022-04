MotoGP 22 ligt sinds deze week in de winkelrekken en dat wordt zoals gebruikelijk extra in de verf gezet met een launch trailer. In dit korte, maar krachtige promofilmpje scheuren de motoren naar goede gewoonte aan halsbrekende snelheden over de circuits. Zeker het kijken waard als je een racefan bent en even snel een halve minuut wilt vullen.

Wij sleutelen momenteel vlijtig aan de review, die je binnenkort op PlaySense kan verwachten.