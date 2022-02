Eerder deze maand dook MotoGP 22 al op, want dit nieuwe deel in de franchise was van een leeftijdsbeoordeling voorzien door de Braziliaanse ratingboard. Het is dan ook niet meer dan logisch dat MotoGP 22 nu officieel aangekondigd is en de aankondiging gaat gepaard met een flinke lijst aan details. MotoGP 22 staat gepland voor 21 april dit jaar.

Allereerst kunnen spelers aan de slag met een nieuwe modus, genaamd ‘NINE’. Dit is een referentie naar het seizoen 2009 dat één van de spectaculairste seizoenen uit de MotoGP-geschiedenis is. Je kan iconische momenten uit dit seizoen zelf herbeleven en er is ook een echte documentaire beschikbaar. Deze bevat meer dan 50 minuten aan origineel beeld uit dit seizoen en zo kan je de geschiedenis in-game ervaren.

Verder zal er een verbeterde Tutorial aanwezig zijn, die zowel geschikt is voor nieuwkomers als veteranen. Daarnaast kan je in de nieuwe MotoGP Academy jouw vaardigheden verder verfijnen en je kunt jouw skills verbeteren door specifieke uitdagingen te voltooien. MotoGP 22 is gemaakt voor de huidige platformen en het algehele plaatje zal er dus beter uitzien.

Ook keert de Managerial Career modus terug en daarin kan je jouw eigen team creëren of lid worden van een bestaand team. Tot slot zal er voor het eerst in de geschiedenis van de franchise ook een split-screen optie zijn voor twee spelers, dit naast een online multiplayer en cross-play voor consoles uit dezelfde familie. Hieronder kan je de eerste trailer van MotoGP 22 bekijken.