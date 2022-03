Nog niet zo lang geleden werd MotoGP 22 officieel aangekondigd nadat de naam eerder al verscheen bij ratinginstanties. Op 21 april kunnen raceliefhebbers aan de slag met de titel. In het aankondigingsbericht werden al veel details onthuld, maar de bijbehorende trailer liet niet echt veel gameplay zien. Milestone brengt daar nu verandering in met deze nieuwe ‘next-gen’ gameplay trailer.

Alle beelden die je hieronder ziet zijn afkomstig van de PS5-versie en je krijgt zo’n twee minuten aan gameplay voorgeschoteld. In de video zien we twee coureurs het tegen elkaar opnemen in diverse rondes en het geeft je dus een duidelijke indruk van wat je mag verwachten. De video toont ook voor het eerst de split-screen weergave die in MotoGP 22 aanwezig zal zijn.