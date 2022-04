MotoGP 22 werd nog geen twee maanden geleden aangekondigd en over anderhalve week ligt de game al in de winkel. Om gamers te attenderen op de vernieuwingen die het spel met zich meebrengt, is er een nieuwe video vrijgegeven. Deze kan je onderaan dit bericht checken.

Het nieuwste deel in de langlopende reeks bevat onder andere verbeterde tutorials, die zowel beginners al experts van extra tips voorziet. Er is tevens een nieuwe MotoGP Academy, waarmee je je eigen rijstijl kunt perfectioneren.