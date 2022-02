Het instituut dat verantwoordelijk is voor de leeftijdsclassificatie van games in Brazilië, heeft een beoordeling van MotoGP 22 geüpload op hun website. De game in kwestie is tot op heden echter nog niet officieel aangekondigd door ontwikkelaar Milestone, maar die aankondiging zal waarschijnlijk spoedig volgen.

MotoGP 22 zal volgens de beoordeling uitkomen op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Dit gold ook voor MotoGP 21, waarbij de PS5-versie van het spel genoot van een aantal extra features zoals de adaptieve triggers functionaliteit van de DualSense controller. Deze features mogen we ongetwijfeld ook terugverwachten in MotoGP 22.

MotoGP 21 werd vorig jaar mid-februari aangekondigd en zag zijn release op 22 april 2021. Voor MotoGP 22 kunnen we waarschijnlijk eenzelfde timeline verwachten van aankondiging tot release, maar dat zullen we hopelijk snel te weten komen.