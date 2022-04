The House of the Dead is een klassieke on-rails shooter waarin je korte metten maakt met horden zombies. Ettelijke vervolgen en spin-offs later was het begin deze maand eindelijk tijd voor een remake, een project dat op 7 april aangenaam wist te verrassen op de Nintendo Switch.

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de titel enkel op Nintendo’s handheld zou verschijnen. Niets blijkt echter minder waar. The House of the Dead: Remake zal volgende week – op 28 april om precies te zijn – namelijk ook verschijnen op pc, PS4 en Xbox One. Klaar om het op een knallen te zetten?