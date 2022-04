Een van de meest toegankelijke VR-headsets op de markt, de Meta Quest 2 (voorheen bekend als de Oculus Quest 2), krijgt er spoedig twee interessante titels bij. Om het spits af te bijten is daar Ghostbusters VR, ontwikkeld door nDreams. Ghostbusters VR belooft een op zichzelf staand verhaal te worden dat zowel solo als in coöp met maximaal vier spelers te spelen valt.

Het team van spokenjagers waar jij onderdeel van zal uitmaken zet een nieuwe basis op in San Francisco waar genoeg spoken het leven van mensen zuur maken. Gewapend met de klassieke Ghostbusters-uitrusting, ga jij met jouw team op pad om de stad weer een stukje veiliger te maken. nDreams kennen we van onder andere Fracked en Far Cry VR: Dive Into Insanity. Een releasedatum voor Ghostbusters VR is nog niet bekend.

Verder is aangekondigd dat The Mercenaries modus aan Resident Evil 4 is toegevoegd middels een gratis update. Andere titels die in de pijplijn zitten voor de Meta Quest 2 zijn Cities VR, Moss: Book II, Among Us VR, NFL Pro Era, Red Matter 2, Espire 2, Beat Saber – Electronic Mixtape en The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2: Retribution.