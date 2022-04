Nu we eindelijk bevestiging hebben gekregen dat Ni no Kuni: Cross Worlds, een mobiele game in de succesvolle JRPG-franchise, deze zomer naar het Westen zal komen, is het logisch dat we de komende maanden heel wat nieuwe trailers te zien zullen krijgen. Verrassing: hier is er al eentje!

Het gaat hier om een korte trailer die ons aanmoedigt om te pre-registreren voor de game voor iOS en Android. Het kan je immers een leuke ‘Explorer Outfit’ opleveren indien je dit doet. De trailer gaf jammer genoeg nog geen specifieke releasedatum mee.

Ni no Kuni: Cross Worlds verschijnt in de loop van de zomer op mobiele apparaten en pc, bekijk de nieuwe trailer hieronder.