Afgelopen jaar bracht Level-5 in samenwerking met mobile game studio Netmarble een pc en mobiele spin-off van Ni no Kuni uit in een aantal Aziatische landen. Nu hebben we confirmatie gekregen dat Ni no Kuni: Cross Worlds aankomende zomer ook een Engelse versie zal ontvangen.

Net zoals in Ni no Kuni: Wrath of the White Witch en Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom zul je ook ditmaal weer in de huid kruipen van iemand die is getransporteerd naar een andere wereld. Je begint als personage een nieuwe VR-game te spelen genaamd Soul Divers, maar al snel heb je in de gaten dat je je in een geheel andere wereld bevindt.

Ni no Kuni: Cross Worlds lijkt zich weer veel te berusten op de door Ghibli geïnspireerde animatiestijl. Waar het eerste deel nog de volledige ondersteuning had van Studio Ghibli, en het tweede deel nog kon berusten op de magische muziekstukken van Joe Hisaishi, heeft Cross Worlds echter helemaal geen directe link met Ghibli. Desalniettemin ziet de stijl er schitterend uit.

Voor de promotie van het spel is er een gameplay- en animatie trailer uitgebracht, neem snel een kijkje om een beter beeld te krijgen van Ni no Kuni: Cross Worlds.