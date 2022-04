Het laatste wat we van de remake van System Shock hebben gehoord, is dat Prime Matter als uitgever dienst zal doen en dat de game in 2022 moet verschijnen. Larry Kuperman, director of business development bij Nightdive, heeft nu laten weten dat het voorspoedig gaat met de ontwikkeling van de game.

Kuperman heeft in een interview met Windows Central verteld dat de pc-versie van System Shock Remake voor het grootste deel al klaar is. Alle wapens, vijanden en belangrijke elementen zijn in ieder geval afgerond. De console-versie is alleen nog niet zover. Nightdive heeft daar nog de handen vol aan.

De pc-versie mag dan al in een vergevorderd stadium zijn, er kan nog geen releasedatum worden gegeven. Dit komt doordat Nightdive de game voor alle platformen tegelijk wil uitbrengen. Aangezien de console-versie nog niet zo ver is als de pc-versie, zal het nog wel even duren voordat System Shock in de (digitale) winkels zal liggen.