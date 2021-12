Uitgever Prime Matter heeft aangekondigd dat het samenwerkt met Nightdive Studios om ervoor te zorgen dat de remake van System Shock in 2022 verschijnt.

Dit werd onthuld in een bericht aan de pers, waarin Stephen Kick – CEO van Nightdive Studios – een verklaring gaf over deze beslissing. Daaruit blijkt dat men deze keuze heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat gamers een haast perfecte game in handen krijgen, zowel fysiek als digitaal.

“System Shock has been a true labour of love and our goal has always been to deliver a game that is as close to perfect as we can make it. We’re excited to partner with Prime Matter to achieve that goal and see this as an important step in the growth of Nightdive Studios. This will allow us to offer System Shock to fans all over the world, both in digital and physical goods formats, as well as fully honour our commitments to our fans and, in particular, to our thousands of supporters on Kickstarter, without whom this game would have never been possible.”