Eerder dit jaar kwam de remake van System Shock uit voor pc en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is de game absoluut geslaagd. De game zou ook naar consoles komen, maar het is nog altijd onduidelijk wanneer precies, al lijkt een aankondiging nu aanstaande.

De Amerikaanse ratinginstantie (ESRB) heeft de game namelijk in de database opgenomen en van een beoordeling voorzien. Het gaat hier om ratings voor de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 en Xbox Series X|S versies. Zodra een game een rating krijgt laat een release doorgaans niet lang meer op zich wachten.

De ontwikkelaar gaf in juni nog aan dat de game prima draait op consoles, maar dat ze nog wat meer tijd nodig hadden om de boel te polijsten. Zodra er een officiële releasedatum bekendgemaakt wordt, lees je het hier.