Het was al bekend dat de console-versies van System Shock Remake wat later zouden verschijnen dan de pc-versie, maar de maanden tikken toch aardig door sinds de lancering van het spel op pc. Nightdive Studios heeft nu eindelijk een releasedatum bekendgemaakt.

In september 2023 werden de console-versies van de remake van System Shock voorzien van een leeftijdscategorie door de ESRB. Een release leek toen dan ook aanstaande te zijn. Het duurt echter iets langer dan je zou verwachten of wellicht had gehoopt.

System Shock Remake zal namelijk pas op 21 mei 2024 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Dat is dus bijna een jaar na de pc-release, want die versie kwam op 30 mei 2023 op de markt.