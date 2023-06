Ben je in het bezit van een pc, dan kun je sinds kort aan de slag met de remake van System Shock. Het was al bekend dat de consoleversies later zouden uitkomen, en Nightdive Studios heeft nu laten weten hoe het ervoor staat met deze versies.

De ontwikkelaar heeft op de Kickstarterpagina van System Shock aangegeven dat de consoleversies van System Shock Remake op dit moment al heel soepel draaien. De game moet alleen nog een paar keer langs de afdeling kwaliteitscontrole om er zeker van te zijn dat ook consolebezitters van een optimaal uitgewerkte game kunnen genieten.

Wanneer System Shock Remake op consoles te spelen zal zijn, wilde Nightdive Studios nog niet zeggen. Het is echter goed mogelijk dat dit al dit jaar zal zijn.

Wil je weten wat wij van de pc-versie van System Shock Remake vinden? Check dan onze review.