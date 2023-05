De remake van System Shock is na jaren van ontwikkeling eindelijk verkrijgbaar, hoewel de game in eerste instantie alleen voor pc-spelers beschikbaar zal zijn. De Kickstarter-game zou oorspronkelijk gelijktijdig op meerdere platforms verschijnen, maar Nightdive Studios heeft besloten om zich eerst te richten op de pc-versie.

Echter staan de console-versies nog steeds op de planning, zo laat men weten in een kleine update op hun Kickstarter-pagina. Nightdive Studios zegt namelijk dat System Shock “te zijner tijd” naar zowel de vorige als de huidige generatie consoles gaat komen en dat ze op een later punt met meer details zullen komen.

“Console editions of System Shock will release on PlayStation 4|5 and Xbox One and Series S|X in due course; more details on this when we have them.”