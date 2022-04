Rockstar Games lanceerde vorige maand GTA+, wat een lidmaatschapsservice is op Grand Theft Auto Online. Meer details daarover kan je hier vinden en deze service is momenteel enkel beschikbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er bestaat echter een goede kans dat het uitgebreid gaat worden.

Rockstar Games heeft namelijk een nieuwe vacature open staan voor een product manager, die zich in zijn of haar functie volledig gaat focussen op GTA+. In de functieomschrijving staat aangegeven dat de functie inhoudt dat er gewerkt wordt aan strategieën door middel van het implementeren van GTA+ in eigen online webshops, in de pc-applicatie en meer.

Dit suggereert dat Rockstar Games nadenkt over het uitrollen van GTA+ voor pc-spelers van Grand Theft Auto Online. Maar of het zover komt is afwachten, want er is nog geen officiële aankondiging gedaan.